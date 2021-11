Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus e ora commentatore, su Libero analizza la crisi dei bianconeri: "La sconfitta di Verona 2-1 decreta il crollo sportivo e anche carismatico della Juve un tempo vincente, la sua aureola di “grande” sembra fare parte del passato: ormai senza alcun timore reverenziale viene attaccata da tutti come se fosse una provinciale. Faranno bene i bianconeri a calarsi nelle prossime contese con molta umiltà, magari avranno capito che per vincere occorre tirar fuori gli artigli, specialmente quando la classe latita".



Moggi aggiunge: "Non ce ne vogliano i tifosi della Juventus se diciamo che, dopo nove anni di vittorie, è anche giusto riposare un anno: anche Dio lo fece dopo aver portato a termine la creazione… Basta che questo tempo serva a rinnovare la squadra per tornare competitivi".