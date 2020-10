la mitica frase che l'istrionico Alexrivolse a Filippol'attaccante della Juve e del Milan che a suo dire l'aveva punito più volte partendo da posizione irregolare. Qualche anno dopo, lo stesso concetto si può attribuire adcon la piccola differenza che ha vistola tecnologia in grado di cogliere e annullare un gol anche quando un calciatore è in fuorigioco per centimetri infinitesimali.situazione sconosciuta e incomprensibile per diversi opinionisti e commentatori.Per Morata purtroppo. Cinque reti che avrebbero portatotra Serie A e Champions League.- Proprio nella massima competizione europea lo spagnolo detieneè infatti. Non solo, quella di ieriun episodio identico gli era capitato nella stagione 2016-17, durante il match tra Real Madrid e Las Palmas terminato 3-3, nel qualedunque: alcuni offside, rivisti al VAR, sono arrivati per pochi centimetri. Peròanticipare sempre il difensore per depositare la palla in rete indisturbato non ha senso, se poi la posizione non è regolare. Di contro, va detto che Morata è senza dubbio, finora. Un po' più di buona sorte e una concentrazione migliore: così i gol annullati diventeranno gol.@AleDigio89