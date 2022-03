Alvaro Morata, attaccante della Juventus, parla a Dazn prima della sfida con lo Spezia: "Cosa cambia tra Vlahovic e Kean? Per me non cambia niente, cambiano solo le caratteristiche dei compagni ma la voglia di vincere è sempre la stessa. Non ce ne frega niente di chi gioca e chi no, sono tutti a disposizione per aiutare la squadra".



ASTINENZA DA GOL - "Sinceramente non mi interessa, voglio segnare come tutti ma finché la squadra vince e otteniamo risultati positivi non penso a chi segna e chi no. La cosa importante è ottenere risultati".