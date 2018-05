Servono tanti soldi, serve tanta fantasia. E potrebbe pure non bastare tutto questo. Per riportare Alvaro Morata alla Juve è necessario che ogni casella si incastri al posto giusto. Difficile, difficilissimo. Ma non impossibile. Perché si parte dalla volontà dello spagnolo di lasciare il Chelsea e la piazza di Torino è rimasta assolutamente nel suo cuore, così come il progetto bianconero avrebbe sempre per lui un posto importante (anche se non da centravanti titolare). Una volontà che potrebbe quindi portare Morata anche a spalmarsi parte dell'ingaggio faraonico percepito in questo momento al Chelsea da circa 9 milioni di euro, la proposta bianconera non andrebbe oltre i 6 milioni più bonus. Morata tornerebbe di buon grado alla Juve, la Juve riaccoglierebbe a braccia aperte Morata. Però non basta. Perché il Chelsea dovrà quantomeno rientrare del maxi investimento effettuato appena la scorsa estate. E per avvicinare la richiesta iniziale (fissata ad 80 milioni con bonus) si dovrà lavorare, appunto, di fantasia.

LA NOVITA' – Non un acquisto a titolo definitivo, non è in questo momento ipotizzabile un altro affare sui parametri di Higuain. Ma una cifra del genere si può raggiungere sulla scia di precedenti affari già delineati, come ad esempio quello Coman in uscita o Cuadrado in entrata. La Juve pensa ad un prestito oneroso (molto oneroso) biennale con opzione di riscatto a circa 40-50 milioni. Su cifre e modalità ci sarà da lavorare parecchio, intanto da Londra arriva una prima apertura importante, anzi fondamentale: il Chelsea anche sulla base di ottimi rapporti consolidati nel tempo ha aperto all'ipotesi prestito con obbligo di riscatto. Non un dettaglio da poco. E poi sul fronte opposto non mancano obiettivi, un controaffare sull'asse Juve-Chelsea sembra anzi già sul tavolo delle trattative. Un passo alla volta, quella sarebbe nel caso un'altra storia. Quella con Morata protagonista è un mosaico complesso, ma non impossibile da comporre.



@NicolaBalice