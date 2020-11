Alvaro Morata si è ripreso la Juventus e la Spagna. Inizio di stagione da urlo per l’attaccante bianconero, con la Vecchia Signora che pensa già al riscatto. Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, che detiene la proprietà del cartellino, non vuole fare sconti: “È un giocatore dell’Atletico in prestito per due anni alla Juventus, che ha un’opzione d’acquisto. Se lo vorranno, dovranno pagare” le sue parole a El Larquero.