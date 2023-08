Morata-Juve? Davvero? Davvero. Almeno l'idea è reale, così come i contatti. Il club bianconero allo spagnolo non dice di no, ma dice di no per il momento. Se a fine mercato dovessero apparire le condizioni ideali, potrebbe davvero andare in scena il terzo capitolo della saga. Anche perché la Roma, che sembrava ormai a un passo da Alvaro, non è riuscita a farsi trovare pronta al momento opportuno. E l'Atletico non fa sconti.