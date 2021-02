Uno dei tormentoni di questi giorni in casa Juve è quello legato alle condizioni di Alvaro Morata. Alla fine si è deciso di lasciarlo a riposo per poter recuperare al meglio dal citomegalovirus che lo sta debilitando. E che ha preso dal figlio, come svelato su Instagram da sua moglie Alice Campello. Quando torna? Fino a domenica starà a riposo, poi si valuterà: nel mirino più la Lazio che lo Spezia.