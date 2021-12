Alvaro Morata sembra essersi messo alle spalle il periodo no in zona gol e nelle ultime 4 giornate ha messo a segno 3 gol e 1 assist per rilanciare la propria stagione. La Juventus sta valutando il suo rendimento perché a fine stagione è in ballo il suo riscatto (o non riscatto) dall'Atletico Madrid per 35 milioni e a oggi le sue quotazioni restano in ribasso. Per questo in campo, si gioca il futuro.