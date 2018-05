Alvaro Morata spinge per il ritorno alla Juventus. Come riporta Tuttosport, l'attaccante spagnolo non è felice al Chelsea e sarebbe felice di poter tornare a vestire la maglia della Juventus la prossima estate. Trovare un accordo con il Chelsea non sarà semplice ma i bianconeri non mollano la pista che porta all'attaccante ex Real Madrid che in questa stagione ha messo a segno appena 16 gol con la maglia dei Blues.