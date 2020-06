E' fatta per il trasferimento di Simone Muratore dalla Juventus all'Atalanta. Il centrocampista classe 1998, in forza all'Under 23 e ieri in panchina a Bologna con la prima squadra, nelle prossime ore sarà a Zingonia per le visite mediche, entro venerdì le firme sui contratti. Sarà un trasferimento a titolo definitivo che conferma l'ottimo rapporto tra i due club, che a gennaio hanno chiuso l'affare Kulusevski.