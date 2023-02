Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League con il Nantes: "A parte Pogba e Kaio Jorge, Cuadrado ha recuperato, Bonucci è a disposizione e riassapora un po' il clima campo e squadra, gli altri sono tutti arruolati. Per la formazione ho qualche dubbio, deciderò nella mattinata della partita".



AMBIZIONE - "È un doppio confronto, va vissuto in quest'ottica: bisogna cercare di arrivare in fondo perché può essere un vantaggio per giocare l'anno prossimo in Champions".