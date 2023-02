In un momento di caos generale, l’obiettivo della Juventus è andare avanti in Europa League e conquistare il trofeo per “aggiustare il bilancio della stagione e tornare in Champions” come ha detto Allegri. Il prossimo step è la gara d’andata dei playoff allo Stadium contro il Nantes, in programma stasera alle 21 e visibile in chiaro su Tv8, oltre che su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn.



LE SCELTE - Ancora senza Milik, Miretti e Pogba, Allegri ha provato due soluzioni: la prima è il 3-5-2 con un centrocampista in più - probabilmente Fagioli - e Di Maria-Vlahovic come coppia d’attacco; l’altra il tridente con l’inserimento di Chiesa, ma convince meno. In difesa verso una maglia da titolare Gatti. Paredes e Soulé scalpitano ma dovrebbero andare in panchina. Tra i pali del Nantes c’è l’ex Fiorentina Lafont, tornato in Francia da un paio d’anni dopo l’esperienza in Italia.



Le probabili formazioni:



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabio, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri.

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Girotto, Castelletto, Corchia; Sissoko, Chirivella; Blas, Mollet, Guessand; Mohamed. All.: Kombouaré.