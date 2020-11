Il Napoli non accetta la sconfitta per 3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato sul campo della Juventus. Oggi pomeriggio alla Corte d'Appello Federale presieduta dal professor Piero Sandulli si discute il ricorso presentato dal club partenopeo contro la decisione del giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea.



Assistito dall'avvocato Mattia Grassani, il presidente Aurelio De Laurentiis interverrà personalmente in videoconferenza, ribadendo di non aver sollecitato l'intervento dell'autorità sanitaria e che la squadra sarebbe stata pronta a partire per Torino anche nel primo pomeriggio di domenica se avesse ricevuto l'ok dall'Asl 1 di Napoli.



In caso di esito negativo, il Napoli andrà davanti al collegio di Garanzia del Coni. Dopidiché, se la giustizia sportiva non dovesse pronunciarsi a favore della disputa della partita togliendo il punto di penalizzazione, De Laurentiis è pronto a fare appello alla giustizia ordinaria, ricorrendo al Tar e al Consiglio di Stato.