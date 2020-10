Ormai da qualche giorno Juve-Napoli non è più solo una partita di calcio. E' una questione che intreccia giustizia, tribunali, politica e interessi. Aurelio De Laurentiis, che già aveva minacciato di andare per vie legali, è pronto a presentare ricorso alla Corte Sportiva d’Appello della Figc e a battagliare. Di fronte a sé avrà il presidente della corte Piero Sandulli, probabilmente. Il dubbio è d'obbligo, perché la Juve può decidere di ricusare il giudice dopo che lunedì 5 ottobre ha commentato a Radio Punto Nuovo la vicenda Juve-Napoli facendosi sfuggire una frase: "Spero si trovi una soluzione, con il protocollo e tutto, perché non bisogna lasciare che la classifica venga scritta dal Covid". Per il momento, scrive il Corriere dello Sport, non risultano mosse ufficiali della Juventus, ma la possibilità c'è.