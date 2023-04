Juventus-Napoli è un match sempre acceso, non solo per questioni di classifica con i bianconeri in lotta per un piazzamento Champions League e gli azzurri lanciati verso lo scudetto, ma anche per la forte rivalità che contraddistingue questa sfida. La rivalità però può essere messa da parte e quanto accaduto poco dopo l'ora di gioco della partita dello Stadium ne è la dimostrazione.



APPLAUSI A OSIMHEN - Minuto 65, il Napoli recupera palla in difesa e può ripartire verso la porta difesa da Szczesny. I bianconeri si trovano in inferiorità numerica a centrocampo per gestire la transizione, il giovane Matias Soulé ha problemi e finisce per terra. Il pallone arriva a Victor Osimhen e lì la svolta: l'attaccante nigeriano si accorge del problema dell'avversario e decide di fermare il pallone, non con il petto ma con le mani per bloccare l'azione e consentire al bianconero di lasciare il campo. Un gesto di sportività che ha incassato il gradimento dei giocatori sul rettangolo di gioco ma non solo, perché il pubblico sugli spalti dello Stadium ha applaudito il comportamento di Osimhen.