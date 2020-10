Continua inevitabilmente a far discutere la polemica generatasi attorno a Juventus-Napoli, gara ufficialmente ancora sub iudice da parte del giudice sportivo che non ha omologato, almeno per ora, il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri che si sono presentati allo Stadium nella vana attesa della formazione partenopea rimasta invece bloccata in Campania da un'ordinanza della Asl di Napoli.Passano i giorni e si fa sempre più largo, tuttavia, lo scenario di un 3-0 a tavolino che non sarà comminato al Napoli. Secondo il Corriere della Sera, infatti,in un secondo momento (servirà trovare un'intesa anche sulla data).Gli avvocati della FIGC non mettono infatti in dubbio la competenza in materia della ASL di Napoli, bensìanche perché negli stessi giorni lache è nella stessa situazione sanitaria territoriale e con due positivi in rosa è potuta partire.Nel frattempo il sindaco di Napoli De Magistris ha ripreso parola e a TG2 Post ha ribadito i: "Vedo l’aumento dei contagi e ci sono persone che aspettano giorni per il tampone. Per il Napoli è accaduto tutto attraverso una telefonata che verosimilmente c’è stata".