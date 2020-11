Pietro Calabrò, ex magistrato, ha commentato a Tuttosport la sentenza su Juve-Napoli: "La sentenza nasce dal ricorso stesso del Napoli. E se certi passaggi possono sembrare duri, bisogna ricordare che nella giustizia civile esiste la cosiddetta “lite temeraria”. Così si definisce una causa intentata senza seri presupposti e che ha messo in moto la macchina della giustizia inutilmente. Il giudice può condannare, oltre al pagamento delle spese processuali, ad una sanzione ulteriore. Ho amici che sono tifosi del Napoli e sono inviperiti per il comportamento della società, non per la sentenza".