L’anno scorso fu giocata a fine aprile e, grazie all’impresa degli azzurri, riaprì momentaneamente il campionato. Quest’anno Juve-Napoli arriva solo alla settima giornata ma, vista la marcia bianconera (6 vittorie su 6), è altrettanto decisiva per le sorti della Serie A. La Juve vincendo si lancerebbe nella prima fuga stagionale: l’ipotesi viene avallata dagli analisti SNAI (il segno «1» è a 1,77) anche considerando che dopo il ko con il Napoli della scorsa stagione la squadra di Allegri ha sempre vinto davanti al suo pubblico. Si gioca a 3,60 il pareggio, mentre la squadra di Ancelotti va su di quota, data a 4,75 per il colpo dell'aggancio. Che Juve-Napoli sia il primo vero crocevia del campionato lo dicono anche le quote scudetto: i bianconeri dominano dall’alto a 1,25, il Napoli è il primo inseguitore a 5,00, un ko allargherebbe ulteriormente il divario delle quote.CR7 o Insigne? Oltre a un match per il titolo, Juve Napoli sarà anche una gara all’attacco: le due formazioni, con 13 e 12 gol segnati, hanno rispettivamente il secondo e il terzo miglior reparto avanzato della Serie A. L’Over (scommessa su almeno tre reti complessive) è valutato 1,90. Protagonisti della sfida gol Cristiano Ronaldo e Lorenzo Insigne: una rete del talento portoghese è proposta a 1,85, il sesto gol stagionale dell’attaccante napoletano, mai partito così forte, sale a 3,75. Quota amarcord: ad aprile la partita fu decisa da un’incornata di Kalidou Koulibaly allo scadere, una rete del possente difensore senegalese nel quarto d’ora finale è una possibilità data a 33 volte la posta investita.