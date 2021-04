E' più o meno quanto vale lo spareggio tra Juventus e Napoli, in programma domani allo Stadium.Tra le due è sicuramente la Juve quella che uscirebbe più malconcia. Come scrive il Corriere dello Sport nel modello di business bianconero i ricavi dell'Europa che conta hanno sempre avuto un peso fondamentale:Ricavi certi, incassati subito, ossigeno pe le casse che nel 2017, l'anno del ko di Cardiff in finale contro il Real Madrid, furono sostenute da 110 milioni di premio, più dei blancos campioni.una cifra monstre rispetto a quanto incassato dai club in Europa League (la vittoria porta circa 25 milioni di euro).Fare l'Europa League, partendo dai giorni di Champions, sarebbe molto meglio, mentre, con la semestrale 2020-21 già chiusa a 113 milioni di perdita, il player trading crollato e la proiezione annuale che rischia di chiudersi vicino al -200. In questo scenario cedere uno o più big sarebbe indispensabile.Il Napoli soffrirebbe molto, ma il suo modello di business è più equilibrato. Ha una struttura di costi fissa più leggera, anche se l'incidenza sul fatturato resta alta.anche se è giusto sottolineare come il club di De Laurentiis adotti un meccanismo di ammortamento decrescente molto prudenziale, che ha consentito in passato di recuperare rapidamente gli investimenti grazie a plusvalenze importanti. Soprattutto il Napoli ha molta cassa (123 milioni al 30 giugno scorso) e zero debiti finanziari.