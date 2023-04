Juve-Napoli non è mai una gara come le altre. Dopo l’ultima sfida, vinta dagli azzurri allo scadere grazie a Raspadori, sono volate parole grosse tra i protagonisti al fischio finale. A riportarlo è La Stampa, secondo cui gli inviati della Procura Federale a Torino avrebbero riportato, tra le tre pagine di allegati sul match, una dichiarazione shock. “Pelato di m…., ti mangio il cuore”, la frase, pronunciata dall’allenatore in seconda della Juve, Marco Landucci, e rivolta al tecnico napoletano Luciano Spalletti.



LA RICOSTRUZIONE - Secondo il referto, i due “si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci, visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali, rivolgeva all’indirizzo di Spalletti la frase citata. Questi, nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva”. L’episodio è stato ‘interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabile’, da uno dei quattro investigatori federali e oggi, insieme al referto dell’arbitro Fabbri, sarà vagliato dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.