. Ilha reso note le decisioni dopo lae nella sezione dedicata alle società si apprende che la società biancoceleste viene sanzionata con un'ammenda da 5mila euro per lancio di bottigliette, ma gli ispettori non hanno rilevato i suddetti ululati.Due i giocatori squalificati per il prossimo turno,(Verona) e(Cremonese), un turno di stop e multa anche per Marco Landucci, vice di Allegri, per gli insulti e le minacce a Luciano Spalletti dopo Juventus-Napoli.Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Napoli, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco due fumogeni che, in un caso, al 30° del secondo tempo, costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi pieni, per avere, inoltre, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere, prima dell'inizio della gara, intonato un coro becero di carattere territoriale nei confronti di altra tifoseria.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna)AFENA-GYAN Felix Ohene (Cremonese)BARAK Antonin (Fiorentina)BRONN Dylan Daniel Mahmoud (Salernitana)GUNTER Koray (Sampdoria)ROMAGNOLI Alessio (Lazio)SKORUPSKI Lucasz (Bologna)THIAW Malick (Milan)DUDA Ondrej (Hellas Verona)SINGO Wilfried (Torino): per avere, al termine della gara, nell'area spogliatoi, rivolto all'allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.