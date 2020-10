Il caso della partita Juventus-Napoli arriva anche sul tavolo del Ministero della Salute. L'Asl di Napoli ha infatti scelto di mettere in isolamento fiduciario tutto il gruppo squadra del Napoli in seguito alla positività di Piotr Zielinski impedendo quindi la trasferta a Torino dove, questa sera, dovrebbe andare in scena la gara contro la Juventus.



Fonti interne al Ministero della Salute intercettate dall'Ansa hanno confermato che: "Dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale tutte le questioni relative all'isolamento in caso di positività a Covid-19. Le Asl hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal Ministero della Salute".