Venerdì 8 dicembre la Juventus ospiterà il Napoli all'Allianz Stadium, alle 20.45, nell'anticipo della 15esima giornata di Serie A. Con la Juve seconda a 33 punti e il Napoli quinto a 24, la sfida può avere ripercussioni importanti per quanto riguarda la classifica. Ma al di là dei risvolti legati all'attualità, come ad esempio il ritorno di Walter Mazzarri a Torino da antico rivale dei bianconeri, ricordando gli anni fra il 2009 e il 2013, Juve-Napoli è da sempre una partita di grande fascino anche e soprattutto per il grande numero di campioni che hanno indossato la maglia bianconera e quella azzurra.



I DOPPI EX - In particolare, poi, ci sono 40 giocatori che hanno difeso i colori di entrambe le squadre. Precisando che si tratta di un divertissement, e che come sempre accade in questi casi restano fuori per forza di cose anche nomi illustri (e ne citiamo tre per tutti: Quagliarella, Fonseca e Milik), vi proponiamo di seguito la nostra TOP 11 dei doppi ex di Juventus-Napoli.



SCORRI PER LEGGERE: JUVENTUS-NAPOLI, LA TOP 11 DEI DOPPI EX