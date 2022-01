Tante assenze, inevitabili polemiche a distanza, asl che si esprimono senza esprimersi realmente e la pandemia sullo sfondo che la fa da padrona.ha rischiato a lungo di ripetere il copione scritto e riscritto oltre un anno fa, ma questa volta l'epilogo lo darà il campo da gioco perché all'Allianz Stadium di Torino andrà in scenaMassimilianoe Luciano(lui non ci sarà per la positività al Covid) hanno preparato la gara in emergenza con tantissimi assenti illustri fra positivi al covid, infortunati e impegnati in Coppa d'Africa. Nonostante l'isolamento imposto dall'Asl di Torino, in campo dal 1' siaper gli azzurri.Juve: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli; Rabiot; Chiesa, Morata, BernardeschiNapoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens​Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Juventus (1P) e dal 2020 in avanti quella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i piemontesi in Serie A. La Juventus ha vinto nove delle 10 sfide contro il Napoli all’Allianz Stadium (completa uno 0-1 del 2018, firmato Koulibaly).il 6/1/1991 ebbero la meglio i bianconeri grazie a una rete di Casiraghi all’87° minuto di gioco (1-0)., mantenendo la porta inviolata in sei partite su otto. Il Napoli ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A (2V, 1N), nel periodo hanno fatto peggio solo Genoa e Salernitana (5)Nel mese di dicembre 2021 e considerando tutte le competizioni,è stato il giocatore della Juventus a partecipare a più reti (4), a effettuare più tiri (18) e a creare più occasioni per i compagni (10).ha realizzato quattro gol contro la Juventus in Serie A, di cui tre nelle quattro partite disputate dal 2020 in avanti; il fantasista del Napoli nel periodo ha fatto meglio solamente contro il Bologna (4 reti).