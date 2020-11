L'argomento più caldo dell'ultimo mese è sicuramente quello che riguarda Juve-Napoli, partita che si sarebbe dovuta disputare il 4 ottobre, ma il Napoli è stato bloccato dall'Asl in seguito alla positività di Piotr Zielinski e non è potuto volare verso Torino.



Dopo la decisione da parte del Giudice Sportivo - che ha decretato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e 1 punto di penalizzazione per gli azzurri - è in corso il secondo step del ricorso da parte del Napoli. Filtra ottimismo, anche se il giudice Sandulli ancora non ha espresso il verdetto finale. Nel caso in cui la gara dovesse disputarsi sul campo spunta già una data: secondo quanto riportato da Tuttosport, in caso di ragione a favore del Napoli, la partita sarà giocata mercoledì 13 gennaio.