Il 3-0 a tavolino a favore della Juventus e il punto di penalizzazione in classifica al Napoli ha acceso il popolo dei social. Tanti i tifosi azzurri che hanno prese le difese di De Laurentiis, molti quelli che stanno con Agnelli. Tra i tanti post c'è anche quello di Salvatore Esposito, Gennaro Savastano in Gomorra: "C​hiedo per un amico... Cosa sarebbe accaduto, vista la situazione Covid in casa Juve (vedi Ronaldo etc.), se si fosse giocata Juve-Napoli?”.