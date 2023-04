Tornare al successo per chiudere il prima possibile la pratica scudetto. Il Napoli, dopo l’eliminazione in Champions League, torna in campo domenica sera allo Stadium contro una Juventus a caccia di punti per l’Europa. Luciano Spalletti si affiderà al capocannoniere del campionato Victor Osimhen, tornato con gol contro il Milan e già a segno contro i bianconeri al “Maradona”, mentre le sorti offensive della Vecchia Signora dipenderanno molto dal risveglio di Dusan Vlahovic. Per gli esperti di mediabet.it sarà duello tra bomber tanto che la quota di Vlahovic e Osimhen tutti marcatori nella gara di domenica sera è offerta a 11 volte la posta