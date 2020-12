La Juventus per ora non commenta il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni, che ha determinato la disputa della partita di campionato che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 4 ottobre. Secondo quanto filtra, i vertici societari societari si definiscono "indifferenti", in quanto sin dall'inizio avevano giudicato che la Juve fosse estranea a tutta la vicenda decidendo di presentarsi regolarmente sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium.



Per effetto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni, la Juve ha perso i 3 punti che le erano stati attribuiti a tavolino.