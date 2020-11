Il 9 novembre sarà il giorno della verità su Juventus-Napoli, gara mai disputata in campo ma giocatasi dal punto di vista legale. Come riferisce Il Corriere dello Sport, è stata fissata per quel giorno l'udienza presso la Corte Sportiva d'Appello, arriverà il verdetto sul 3-0 a tavolino per i bianconeri e il punto di penalizzazione per gli azzurri decretati dal Giudice Sportivo, dopo che il club di De Laurentiis non si era presentato a Torino per giocare la partita prevista il 4 ottobre. A meno di ricusazioni da parte della Juve (per le dichiarazioni rilasciate prima della decisione del Giudice Sportivo), il CAS sarà presieduto da Piero Sandulli, il Napoli sarà difeso dall'avvocato Grassani. Tutto avverrà in un giorno: discussione e sentenza, si saprà se in appello sarà confermato il mancato rispetto del protocollo da parte del Napoli oppure se sarà rilevato un comportamento corretto, restituendo così il punto perso e la possibilità di giocare il match. In caso di verdetto negativo, De Laurentiis ricorrerà al Collegio di garanzia dello Sport.