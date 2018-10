Juventus sempre vigile sui migliori talenti del panorama calcistico italiano e non solo.Oltre ad aver osservato da vicinodel Paris Saint-Germain, il direttore sportivo bianconero ha seguitonella sfida tra il PSG dell’ex Buffon e il Lione. Centrocampista classe 1996, Ndombélé è uno degli astri nascenti dell’OL di Bruno Genesio, vincente ieri sul campo dell’Angers per 2-1. Agisce da mezzala, più sul lato destro che sinistro, è un, l’identikit ideale per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Più quantità che qualità per Ndombélé, che in stagione ha già totalizzato 4 assist e un gol in 13 partite tra Ligue 1 e Champions League.- Paratici l’ha seguito dal vivo, al Parco dei Principi, nella sfida tra il PSG e il Lione, ma deve fare i conti con la concorrenza delle big inglesi.. La Juventus c’è, ma non lo considera una priorità per il presente: è sicuramente tra i giocatori monitorati, ma più per il futuro. Per questo al momento Paratici si è limitato a osservarlo in azione contro i campioni di Francia del PSG., consapevole che già a gennaio e soprattutto nella prossima finestra estiva di mercato le offerte arriveranno., ma spera che il costo possa crescere ulteriormente da qui a fine stagione. La Juve c'è, ma al momento Ndombélé non è una priorità.@AleCosattini