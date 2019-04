Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del ritorno dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax: "Siamo saliti di grado, siamo ai quarti di finale. Si sente, c'è un po' di pressione in più".



DE SCIGLIO E DOUGLAS COSTA - "Abbiamo schierato più di 30 formazioni diverse, Allegri è molto bravo e ha sicuramente pensato ad aver qualche cambio dopo. Cancelo può darti qualcosa in più poi".



DYBALA - "E' il numero 10, alla Juve ha sempre qualcosa in più degli altri. C'è tanta fiducia da parte nostra, è un grande giocatore, speriamo in qualcosa stasera. Capitano? L'ha già fatto in passato, confermo quanto detto su di lui. Ha la nostra fiducia".



ASPETTATIVE - "Mi aspetto qualcosa di diverso, non ci basta quanto abbiamo fatto ad Amsterdam. Vorrei vederci un poco più offensivi, altrimenti non passiamo il turno".



AJAX - "Sono veramente bravi, mi hanno sorpreso con la tranquillità con cui giocano. De Jong ha uno stile incredibile. Giocano insieme, di squadra".