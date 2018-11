Il vice presidente bianconero Pavel Nedved parla a Juventus TV prima della sfida di Champions League con il Valencia: "Sarà un'altra grande notte, non siamo riusciti a chiudere il risultato con il Manchester United ma abbiamo fatto una grande prestazione e vogliamo ripeterci contro una squadra tosta come il Valencia. Mi è piaciuta la solidità, la tranquillità di andare a giocare ogni partita con la consapevolezza di essere una squadra forte. Sono contento di come sta andando la stagione e di come Max sta gestendo la squadra. Se c'è un punto di forza, un elemento che mi stupisce particolarmente nel Valencia? No, assolutamente no. Sono concentrato sulla nostra squadra. Dobbiamo dimostrare di volere la qualificazione".