Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato a Dazn prima della sfida all'Inter:



SU DYBALA ALL'INTER - "Non mi sono posto la domanda e la eviterei. Si sta comportando da professionista, è in crescita e stasera gioca. Al resto non penso".



SULL'INTER - "Guardarsi avanti? La partita è decisiva per tanti motivi, per loro in chiave scudetto e per noi in chiave terzo posto"



SULLA JUVE OFFENSIVA - "Se riuscissimo a far giocare tutti insieme dandosi una mano la squadra diventerebbe più forte"



SUL FUTURO DEL PROGETTO TECNICO - "Scelta su Dybala condivisa, non c'entra con il tipo di giocatore che è e sarà importante per la sua prossima squadra. Noi abbiamo Chiesa infortunato, vedremo su che tipo di attaccante andare ma le idee sono chiare".