vicepresidente della, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del big match di San Siro contro il: "Adesso siamo in una situazione in cui dobbiamo recuperare punti, siamo in ritardo. La cosa sicura è che è più importante per noi che per il Milan"."Leao è determinante, ha vinto un pezzo di scudetto l'anno scorso. Noi abbiamo diversi giocatori che possono diventare decisivi così, ma serve un po' di tempo.Milik può essere l'uomo giusto per farlo crescere, è un giocatore valido e affermato, è il giusto compagno d'attacco per Dusan"."Difficile giustificare l'inizio, abbiamo valutato tante cose, anche quelle sbagliate.Se lasciamo stare gli infortuni, ho visto difficoltà fisiche e una squadra molto macchinosa. Non è stata la Juve combattiva che deve essere. Rimpianti? Non si piange, dobbiamo combattere e recuperare punti".