Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese: "Devo dire che il pericolo c'è in queste partite prima della Champions. Ti costa qualcosa a livello di attenzione, però devo dire che noi dobbiamo vincere il campionato e oggi è un altro passo verso lo scudetto. Non ci possiamo fermare, si decide tutto in questo periodo, dobbiamo essere pronti".



SUL RINNOVO DI ALLEGRI - "​Non può dipendere dal passaggio di un turno, di una partita unica in Champions, o due in cui si fa o no la qualificazione. C’è un ottimo rapporto col Presidente e tra tutti noi. Ovviamente loro si sono incontrati come fanno in questo periodo. Sono molto contento che abbiano deciso di dare la precedenza ai risultati della squadra, ai nostri obiettivi. Il resto arriverà più avanti".