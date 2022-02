Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto a JTV prima della sfida di Champions League con il Villarreal: "Non importa aver vinto il girone, dobbiamo rispondere a quello che ci aspetta qui stasera, una partita bella e tosta".



NUOVA JUVE - "Da quando abbiamo inserito giocatori nuovi, c'è nuova consapevolezza della nostra forza. I ragazzi sono cresciuti e si è visto in campo, anche se i risultati non sono stati i migliori possibili contro l'Atalanta e nel derby, la squadra c'era. Siamo molto contenti, dobbiamo continuare così sapendo che in Champions League bisogna fare qualcosina in più".



VILLARREAL "Non solo ultimamente, perché il Villarreal ti concede pochissimo e, se ti concede qualcosa, quel poco lo devi sfruttare. Perché se non lo fai, soprattutto in questo stadio molto caldo, poi troverai delle difficoltà. Mister Emery è un allenatore molto preparato, molto europeo, ha vinto tanto e dobbiamo stare molto attenti".