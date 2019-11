Pavel Nedved, vice-presidente della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l'Atletico Madrid: "Non ci giochiamo il passaggio del turno, ma il primo posto. Lo vogliamo, servirà una grande partita".



SU RONALDO - "Riesco a capire quanto sia arrabbiato un giocatore quando viene sostituito. So quanto ci tiene, lo capisco, non c'è nessun caso".



SULL'ABBONDANZA IN ATTACCO - "Non vorrei essere nell'allenatore, sia Paulo che il Pipa sono in grandissima forma. Nel secondo tempo può cambiare qualcosa".



SU DYBALA - "Magari l'anno scorso è stato sotto le aspettative, ma quest'anno è cambiato completamente. Sta facendo una stagione fantastico, ha avuto un cambio mentale. Può ancora migliorare".