Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con il Lione in Champions League: "E' una competizione particolare, che dà grandissimi stimoli, palcoscenici belli, stadi con gente che tifa. Siamo una squadra che vuole essere molto europea".



DISTRAZIONI DIFENSIVE IN CHAMPIONS? - "Per questo che è difficile questa competizioni. Quando subisci un gol in casa è più complicato. Mettendo una formazione difensiva in casa può metterti in difficoltà".



SULLA CHAMPIONS - "Una bellissima competizione che la Juve sicuramente vorrà vincere, e siccome vogliamo vincere tutto questo è uno dei trofei che cerchiamo di conquistare".



SU AOUAR ALLA JUVE - "Aulas ha detto che verrà alla Juve? Ha fatto una battuta perché è molto amico del nostro presidente. Noi seguiamo tutti i giocatori europei che potrebbero far parte del nostro gruppo. Lui è un giocatore molto interessante e lo vedremo stasera".



CUADRADO SIMILE A NEDVED? - "Questi giocatori sono sempre più bravi, ti danno velocità, scatto, fanno la differenza. Lo stiamo utilizzando praticamente sempre, è molto duttile in qualsiasi ruolo, ce lo teniamo stretto, ha la maturità giusta e lo sta dimostrando sul campo. E’ un giocatore molto affidabile".