C'è una Juve che sembra dover virare al 3-5-2 per uscire dalla crisi. E Angel Di Maria? Sono tre le collocazioni pensate da Max Allegri per El Video in tal senso: seconda punta al fianco di Dusan Vlahovic, mezzala pura, ma anche trequartista dietro le due punte. Per il 4-3-3, forse, non è ancora tempo.