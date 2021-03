Non solo Nuno Mendes, la Juventus ha l’occasione di osservare da vicino un altro giocatore del Portogallo, che in questi giorni si sta allenando alla Continassa per preparare i suoi impegni. Come riporta Tuttosport, nel mirino c’è Pedro Neto, esterno offensivo del Wolverhampton ex Lazio. Il connazionale di Cristiano Ronaldo è stato vicino al club bianconero la scorsa estate grazie ai buoni rapporti con Jorge Mendes, procuratore sportivo di Pedro Neto e soprattutto di CR7.