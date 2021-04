Nervosismo. E' il sentimento prevalente in queste ore per Cristiano Ronaldo, a secco di gol contro il Genoa e il cui futuro è sempre più incerto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese ha confidato agli amici di valutare ipotesi alternative al quarto anno in bianconero.



Sul Corriere della Sera, invece, si racconta: "Nervi tesi e futuro incerto per Ronaldo ma Pirlo se lo tiene stretto". Perché i traguardi personali di CR7 coincidono con la voglia di vincere della Juve.