La Juve non teme tradimenti da parte di Allegri, legato al club campione d’Italia da un contratto fino al 2020 e blindato da un progetto tecnico che lo vede assoluto protagonista. Come riporta Tuttosport, il club bianconero studia comunque Zidane per il futuro: il francese potrebbe rientrare nella lista dei possibili allenatori in vista della stagione 2019-2020, qualora rimanesse senza contratto.