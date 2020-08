Blaise Matuidi è pronto a dire addio alla Juventus: il centrocampista francese ha raggiunto l'accordo con l'Inter Miami di David Beckham e dopo aver risolto gli ultimi dettagli volerà in MLS. Lascia i bianconeri dopo tre anni in cui si è ritagliato il ruolo di giocatore fondamentale per l'equilibrio della squadra, prima con Allegri e poi con Sarri, che anche se nell'ultimo periodo lo utilizzava meno a inizio stagione aveva ammesso l'importanza del francese. A confermarlo sono anche i numeri: secondo Opta, Matuidi è il giocatore della Juve con più presenze in campionato, 98.