Nessuno è incedibile. Nemmeno chi è arrivato da poco. Anche perché Gleison Bremer è uno di quei giocatori della Juve, pochi, che han saputo non perdere valore in questa complicata stagione. E per un'offerta superiore ai 60 milioni, alla Continassa ci penseranno con attenzione. Con il Manchester United e il Chelsea particolarmente interessati.