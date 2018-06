Alla Juventus esiste una regola non scritta, ma che tutti i dipendenti conoscono: chi non si trova più bene e vuole andarsene ha solo da dirlo e verrà accontentato. Una regola ben nota all'interno dello spogliatoio e della quale è a conoscenza anche Miralem Pjanic, acquistato 2 anni fa dalla Roma per 32 milioni di euro e su cui avrebbe puntato gli occhi il Barcellona. Un interesse che - dichiarazioni loro - ha lusingato il giocatore e il suo procuratore. Miralem ha un contratto in essere con la Juventus fino al 2021, se però desidera interromperlo prima non deve farlo capire mettendo i like alle sue foto pubblicate sul profilo Twitter del Barcellona (e poi arrabbiarsi se glielo fanno notare) e nemmeno scattarne una al suo bimbo con addosso la maglia blaugrana di Messi e postarla sui social, ma prendere un appuntamento con Marotta e manifestargli il proprio desiderio di cambiare aria. Sempre che sia davvero questa la sua reale intenzione.