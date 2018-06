La Juve e Verratti, un affare difficile. Le indiscrezioni di qualche settimana fa raccontavano di un Verratti volenteroso di sposare il progetto Juventus, ma il colpo non è mai andato in porto. E ora tutto sembra cambiato. Il regista sembra vicino all'accordo per il rinnovo con il Psg: contratto fino al 2023 e ingaggio da 10 milioni l'anno, come riporta la Gazzetta dello Sport.