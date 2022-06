L'Atalanta è sempre più convinta di non riscattare il cartellino didalla Juventus. I nerazzurri non hanno intenzione di investire i 21 milioni (più bonus) concordati per prenderlo a titolo definitivo e così il difensore turco rientrerà a Torino. Oggi scade il diritto di riscatto, ma Gasperini e la dirigenza hanno già fatto la loro scelta.- Demiral torna alla Juve, ma solo di passaggio. Il giocatore non rientra nei piani di Allegri e la società proverà a cederlo a titolo definitivo per fare cassa. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni (più o meno la cifra fissata con l'Atalanta per il riscatto) e oggi c'è già qualche club che ci sta pensando.- sullo slovacco è sempre forte l'interesse del Psg -se dovesse partire Milenkovic (che piace proprio all'Inter).- In questi giorni Demiral è stato proposto anche alla Roma, che al momento però non è interessata all'ex Sassuolo. Lì dietro i giallorossi sono coperti e dopo l'arrivo di Matic stanno lavorando su altre priorità.. Niente da fare. Per Demiral invece non è escluso che si possa aprire anche la pista estera con alcuni club di Premier League interessati a lui. L'Atalanta intanto ha fatto la sua scelta, Merih tornerà a Torino. Ma la Juve è pronta a venderlo.