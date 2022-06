La Roma lavora per la costruzione della rosa del prossimo anno e Carles Perez sarebbe in odore di partenza. Nel suo ruolo è probabile l'arrivo di Ola Solbakken, che spingerebbe lo spagnolo ancor più lontano da Trigoria. Fra le squadre interessate a lui, oltre a Maiorca e Villarreal, ci sarebbe anche l'Udinese come riporta il Tempo.