Si chiama Sacha Boey ed è il nome nuovo per la fascia destra della Juve. Uno dei tanti arrivati sul tavolo di Giovanni Manna in questa fase, con il Galatasaray che bussando alla porta bianconera per diversi giocatori considerati in esubero ha fatto intendere di poter sacrificare il francese. Classe 2000, non dispiace alla Juve che ora ci pensa.