Tanti gli ami gettati, poche le trattative approfondite al di là del delicato fronte Davidecomunque legato a doppio filo con il rinnovo di Adrien Rabiot.che strada facendo potrebbero anche fare al caso della Juve., una fascia che andrà completamente rinnovata ben oltre il rientro di Andrea: la Juve pensa a Lucas, il Real risponde proponendo Alvaropraticamente gratis, gelida la reazione bianconera un po' come successo nella scorsa finestra invernale di mercato.Leader del Siviglia e protagonista anche dell'Argentina campione del Mondo, l'esterno mancino pensa a una nuova avventura. E: con o senza Alex Sandro può cambiare tutto per esempio, una Juve impostata con difesa a tre o a quattro pure e qui il riferimento può arrivare pure all'eventuale cessione di un big nel pacchetto arretrato e non in attacco (vedi Gleison Bremer invece di Dusan Vlahovic o Federico Chiesa). Tra i pro ci sono affidabilità, esperienza, capacità di interpretare ogni ruolo sulla sinistra.